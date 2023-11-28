الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية| مقتل فكهاني في شبين القناطر.. ومخدرات بـ21 مليون جنيه في الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

ضبط شابين يستعرضان بدراجة نارية بكفر الشيخ

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بحركات استعراضية حاملًا سلاح أبيض أمام إحدى المدارس بكفر الشيخ.

ضبط 2.5 كيلو هيروين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين بحوزتهما 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهما فى القاهرة.

ضبط عصابة تقليد العملات المحلية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب بمدينة نصر.

مخدرات بـ21 مليون جنيه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بـ21 مليون جنيه.

الاستيلاء على منزل في كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (إحدى السيدات - مُقيمة بكفر الشيخ) قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

تحويلات مرورية بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة مسافة محددة، على أن يكون تنفيذ الأعمال ابتداء من الساعة 12،05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان 28- 29/11/2023،

مقتل فكهاني في شبين القناطر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (تاجر فاكهة له معلومات جنائية) بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، وبسؤال شقيقه (عامل) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص (لا يعلم بياناته) تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما. 

 

دفتر أحوال وزارة الداخلية النجاحات الأمنية ضبط شابين يستعرضان بدراجة نارية بكفر الشيخ ضبط 2 5 كيلو هيروين في القاهرة مخدرات بـ21 مليون جنيه في الجيزة مقتل فكهاني في شبين القناطر تحويلات مرورية بمدينة نصر الاستيلاء على منزل في كفر الشيخ

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