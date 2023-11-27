الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل وإصابة 3 فى الخصوص.. وضبط إنجى حمادة بتهمة التحريض على الفسق

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية  على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

ضبط إنجي حمادة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ببث (فتاة لها معلومات جنائية– والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف– تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

ضبط قاتلة ملك في أبوكبير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية من سائق- مقيم بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله سن 6 سنوات- مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل، عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

رجال أمن القاهرة يتبرعون بالدماء

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

حجب سكر عن الأسواق

نجحت شرطة التموين في ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر- كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (1،900 طن سكر).

ضبط نصابين في نقادة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من (سائق) بتعرضه لواقعة نصب بدائرة المركز والإستيلاء منه على مبلغ مالى، حيث شاهد إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعى يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها وتواصل هاتفيًا مع أحد الأشخاص، والذى وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

مصنع حلوى دون ترخيص في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، بالإضافة لإدارته المصنع دون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مقتل وإصابة 3 في مشاجرة بالخصوص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه" ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم"). 

دفتر أحوال وزارة الداخلية ضبط إنجي حماده ضبط قاتلة ملك في أبوكبير رجال أمن القاهرة يتبرعون بالدماء ضبط نصابين في نقادة مقتل وإصابة3 في مشاجرة بالخصوص

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