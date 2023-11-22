دفتر أحوال وزارة الداخلية: مقتل عامل في قنا.. وحلقة تعذيب بالكرباج فى أوسيم

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

ضبط مخزن أنبيب وسط العقارات بمدينة نصر

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على موقع "فيس بوك" يتضمن وجود مخزن أنابيب وسط العقارات السكنية بدون ترخيص في مدينة نصر بالقاهرة.

حلقة تعذيب بالكرباج في كرداسة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيدديو متداول لـ ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة بالجيزة.

حريق شقة في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في أحد الشقق السكنية فى الوراق، حيث تم التعامل معه وإخماده وجاري استكمال عمليات التبريد.

مقتل مزارع في قنا

لقي عامل مصرعه علي يد محاسب لخلافات قديمه بينهما في قنا وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

أمن القاهرة يتبرع بالدماء

نظمت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية.

فيديو خلاف على الإرث بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات رسالة تهديد بالفيديو من شخص لاخر عبر الفيس بوك، حيث تبين وجود خلاف عائلي علي الميراث، وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1914 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

احتجاز مواطن في القاهرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة المتورطين في واقعة احتجاز صاحب محل هواتف بالبساتين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.