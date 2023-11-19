الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية | مواطن يشوه سيدة بمياه النار.. وخطف حقيبة عملات أجنبية بالتجمع

حملات الأمن
حملات الأمن

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

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دفتر أحوال الداخلية: مقتل عجوز عين شمس وضبط هارب من السجن في أحداث يناير

دورة تدريبية على قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء

واصلت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام - كلية التدريب والتنمية"، تنظيم دورة تدريبية فى مجال "قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.. قواعد نيلسون مانديلا”، لعدد من الضباط والضابطات بالوزارة بالتعاون مع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة “UNODC”، على يد نخبة من الخبراء والمختصين فى هذا المجال. 

حملات الأمن العام

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 230 قضية مخدرات و42 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 59164 حكما قضائيا متنوعا.

مخدرات في أسوان

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسوان، في ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أسوان تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

خطف حقيبة عملات أجنبية في التجمع

كشفت أجهزة بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال وجوده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتغيير عملة أجنبية، وأثناء التحدث معه غافله وسرق الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام باستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

ضبط سيارة محملة 2500 لتر مواد بترولية 

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيارة محملة 2500 لتر مواد بترولية  و8477 عبوة سجائر ومعسل فى الأقصر قبل البيع بأزيد من السعر الرسمى.

تشويه جسد سيدة في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل ألقى مياه نار على سيدة وتشوية جسدها بسبب خلافات سابقة في المنوفية.

مخدرات بـ 4 ملايين في الجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة" بقيمة 4 ملايين جنيه.

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