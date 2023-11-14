دفتر أحوال وزارة الداخلية: استشهاد ضابط ومصرع 6 مجرمين في أسيوط.. ومنشور غامض يثير الجدل

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

حقيقة بيان صادر عن وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل ملابسات إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

استشهاد ضابط ومصرع 6 مجرمين في جبال أسيوط

استشهد ضابط شرطة ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم، في مداهمة أمنية لوكر إجرامي بأسيوط، اليوم الثلاثاء.

كان تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قد أسفرت عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد، والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم "6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد– شروع فى قتل– سلاح، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد".

ضبط 3 تجار عملات أجنبية في قنا

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

توربيني الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته طفلين أحداث.

احتجز ابنه وهدده بالقتل في المنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام طليقها (فني صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باحتجاز نجلهما (طالب)، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالي (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدني لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.

شاب يمسك سنجة أمام مدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة

ضبط نصابين في المقطم

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بـالنصب على مالك محل والاصطدام به بسيارة حال محاولتهما الهرب.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذت بالفرار، وذلك حال سيره بدائرة القسم.

طبيب مزيف في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة.