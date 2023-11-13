دفتر أحوال الداخلية: مقتل عجوز عين شمس وضبط هارب من السجن في أحداث يناير

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مقتل عجوز عين شمس

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، المتورطين في واقعة قتل صاحب محل كمبيوتر وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بعين شمس.

هارب من أحداث يناير

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عنصر إجرامي هارب من سجن أبو زعبل في أحداث ثورة يناير، فى قضية قتل عقوبتها 15 سنة.

تعرض مدرس للضرب في البساتين

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور لشخص زعم قيام خارجين على القانون بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة بالقاهرة، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

الأمن المركزي يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الإتحاد الإفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة أقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

تاجر هيروين في المقطم

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وتولت النيابة التحقيق.

جريمة قتل في أبوحماد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية من ضبط شاب لاتهامه بقتل آخر بمركز أبو حماد.

غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).