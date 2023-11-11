دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل مزارع ساحل سليم ومخدرات وسلاح في التجمع

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

تحويلات مرورية بمحافظة الجيزة

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابي من محور 26 يوليو حتى شارع أحمد عرابي مرورًا بالطريق الدائري.. مما يستلزم غلق مطلعي محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان، وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر، المؤديان إلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي تجاه منطقة الأعمال ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16/11/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19 /11 /2023، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

مقتل مزارع في ساحل سليم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله مزارعًا "توفي إثر إصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق نارى"، مقيمين بدائرة المركز.

ضبط عنصرين إجراميين في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية مخدرات وسلاح - بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

مخدرات وسلاح في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام - وكمية من مخدري "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس.

ورشة سلاح في ديرمواس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالمنيا؛ لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام (شخصين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بمحل سكن أحدهما بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

تاجري عملات أجنبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط محاسب بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

سرقة إيراد محطة وقود في القليوبية

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة حصيلة إيراد إحدى محطات الوقود بالقليوبية، حيث تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من "مدير محطة وقود بدائرة القسم" بتضرره من "عامل بذات المحطة" لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة المشار إليها" بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك، بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي حال سيره على مقربة من المحطة.