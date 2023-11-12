الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية| ورشة حروب حديثة وتوزيع حقائب مدرسية على الطلبة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

طمس لوحات سيارة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بـ طمس لوحاتها والسير برعونة وإصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة. 

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دفتر أحوال وزارة الداخلية: مافيا العملات الصعبة فى المنوفية.. ومقتل طالبين فى أكتوبر ودمياط

ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة خلال شهر

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة من 16/9/2023 حتى 15/10/2023 من ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة، (69264) مخالفة عدم تركيب ملصق إلكترونى.

ضباط الداخلية يشاركون في ورشة الحروب الحديثة

شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاون الأمن بقطاع التدريب، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهد وعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، في الندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة.

حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية فى بولاق الدكرور.

وتبيّن أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية عقب سماع أقوال مالك الشقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

توزيع حقائب مدرسية وعبوات غذائية على الطلبة وأسرهم

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد- مع زهور المستقبل" لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها، وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الاحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

دفتر أحوال وزارة الداخلية النجاحات الأمنية طمس لوحات سيارة في الجيزة ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة خلال شهر ضباط الداخلية يشاركون في ورشة الحروب الحديثة حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

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