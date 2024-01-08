لمساومة مالكها.. اعترافات تفصيلية للصوص السيارات بمصر القديمة

"سرقنا السيارة عشان نساوم صاحبتها وناخد منها فلوس"، اعترافات مثيرة لاثنين من اللصوص بمصر القديمة أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمين أنهما نجحا في سرقة سيارة ملك أحد السيدات بمصر القديمة وحاولا الاتصال بها عدة مرات لمساومتها على إعادة السيارة مقابل الحصول منها على مبلغ مالي مقابل إعادة السيارة لها، وأنهما ارشدا عن مكان السيارة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم وتم ضبط المتهمين وارشدا عن السيارة.