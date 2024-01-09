الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

سحب 1561 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1561 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة ضبطها.

الإدارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني طريقة إلكترونية ضبط السيارات

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تحرير 1619 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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