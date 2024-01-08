الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب و1918 مخالفة مرورية

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لـمكافحة الجريمة  بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ. 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

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قطاع أمن المنافذ يحبط محاولة هجرة غير شرعية

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1918 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 42 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

لإجراءات القانونية وزارة الداخلية الإدارات العامة الجهات المعنية المنافذ الجمركية المخالفات المرورية

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قطاع أمن المنافذ يحبط محاولة هجرة غير شرعية

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