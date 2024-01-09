الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

تحرير 713 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

الخوذة
الخوذة

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 713 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ارتداء الخوذة مخالفة قائدي الدراجات النارية وزارة الداخلية

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