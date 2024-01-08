الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 54101 مخالفة خلال 24 ساعة

شرطة المرور
شرطة المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏54101 مخالفة مرورية متنوعة.

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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

تفاصيل المخالفات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 54101  مخالفة مرورية متنوعة من بينها:

- 10137 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 624 مخالفة سير دون تراخيص.

- 71 مخالفة دراجة نارية.

- 1314 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 18 مخالفة موقف عشوائى.

- 5 مخالفات شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

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