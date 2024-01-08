الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات حملات أمنية في أسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية  بمديريتى أمن أسوان  ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية.

 وتمكنت مديرية أمن أسوان، ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة مع 3 متهمين.

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ضبط 42 قضية أسلحة نارية و10 قضايا مخدرات فى أسيوط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية في دمياط 

كما تمكنت مديرية أمن دمياط، من ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات، وبحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية أسوان مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان المواد المخدرة

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