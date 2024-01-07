ضبط 60 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات وتنفيذ 58834 حكمًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، و261 قضية مخدرات، وتنفيذ 58834 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وذكرت الداخلية، في بيان، «فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهما».

وأشارت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 58834 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 261 قضية مخدرات بحوزة 290 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما».

وتابعت: وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28500 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».