الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 60 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات وتنفيذ 58834 حكمًا خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، و261 قضية مخدرات، وتنفيذ 58834 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وذكرت الداخلية، في بيان، «فى إطار مواصلة  الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهما».

وأشارت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 58834 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 261 قضية مخدرات بحوزة 290 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما».

وتابعت: وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28500 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة الامن العام الحملات الأمنية الأسلحة النارية مديريات الأمن

مواد متعلقة

ضبط 4 بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بالقاهرة

القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية

إصابة سيدة فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة فى عين شمس

"كان بيحوش وقتلته".. اعترافات قاتل مواطن فى السويس

رباعى التنقيب عن الآثار بالقاهرة: حلمنا يكون عندنا فلوس كتير

ضبط قائد سيارة عرَض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

ضبط 10 متهمين بحوزتهم 3 كيلو مخدرات وأسلحة فى حملة مكبرة بالدقهلية

مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من الغد ولمدة شهر

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بعد استشهاد نجل الدحدوح.. الصحفى حازم رجب حالته خطرة بمستشفى شهداء الأقصى

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين