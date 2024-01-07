ضبط 4 بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 4 مواطنين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام 4 مواطنين، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليها وضبط المتهمين حال التنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.