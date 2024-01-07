الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بالقاهرة

التنقيب
التنقيب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 4 مواطنين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام 4 مواطنين، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليها وضبط المتهمين حال التنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

الأجهزة الأمنية الحفر والتنقيب الاثار معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الخليفة

مواد متعلقة

إصابة سيدة فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة فى عين شمس

"كان بيحوش وقتلته".. اعترافات قاتل مواطن فى السويس

رباعى التنقيب عن الآثار بالقاهرة: حلمنا يكون عندنا فلوس كتير

ضبط قائد سيارة عرَض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

ضبط 10 متهمين بحوزتهم 3 كيلو مخدرات وأسلحة فى حملة مكبرة بالدقهلية

مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من الغد ولمدة شهر

ضبط شخصين بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين ومبلغ مالى بعين شمس

ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس وآيس في المرج

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين