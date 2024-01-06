ضبط قائد سيارة عرَض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

نجحت الأجهزة المختصة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.