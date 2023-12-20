الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس قائد سيارة 4 أيام لاتهامه بدهس طالب بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طالب دهسًا بمدينة نصر بالقاهرة. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بطالب بالقاهرة، ما أسفر عن مصرعه وذلك في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته، وأثناء السير في إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة في الحادث.

بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس قائد القبض على قائد سيارة مدينة نصر حادث دهس سيارة مصرع

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