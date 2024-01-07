"كان بيحوش وقتلته".. اعترافات قاتل مواطن فى السويس

"مقدرتش أمسك نفسي لما لقيته بيحوشني في الخناقة فضربته ضربة خلصت عليه" بهذا الكلمات أقر متهم بقتل مواطن في السويس بتفاصيل ارتكاب جريمته أمام جهات التحقيق التي أقرت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

وأقر المتهم في اعترافاته أنه كان يتشاجر مع آخرين إلا أن المجني عليه تدخل بينهم لفض تلك المشاجرة، مما أثار حفيظتي نظرا لتدخله ومحاولة منعي.



أضاف المتهم على إثر ذلك قمت بضرب المجني عليه بعصا خشبية كانت بحوزتي مما أدى لإصابته في رأسه بنزيف حاد تسبب في وفاته عقب نقله المستشفى.

كانت أجهزة الأمن قد ورد لها بلاغا بالواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بإرتكابها.