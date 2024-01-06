السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعدام متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل آخرين بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ا.ا"، 35 سنة شنقًا، بعد اتهامه بقتل المجنى عليها "س.ع.ا" بأن طعنها بسلاح أبيض ساطور والشروع فى قتل المجنى عليهما "ا.م.ع"، وشقيقه "م.م.ع" بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بعد التعدى عليهم بالضرب بساطور.

وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، فقام بالتوجه إلى المجنى عليها في مسكنها والتعدى عليها بالساطور، كما قام بالتعدى على الشقيقين الآخرين المجنى عليهما بالساطور مما أسفر عن إصابتهما.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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