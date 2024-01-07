الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رباعى التنقيب عن الآثار بالقاهرة: حلمنا يكون عندنا فلوس كتير

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

“كان لدينا حلم كبير وهو أن نجني أموال طائلة ونحصل على الثراء السريع من خلال التنقيب عن الآثار، إلا أن الحلم لم يكتمل عقب القبض علينا”، اعترافات مثيرة لرباعي التنقيب عن الآثار في القاهرة عقب ضبطهم، حيث أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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رباعي التنقيب عن الآثار في حلوان، كشفوا في اعترافاتهم أنهم اتفقوا مع بعضهم البعض على التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بحثا عن الثراء السريع.

وأضافوا أنهم عقب انطلاق أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أحد غرف الدور الأرضي دخلت قوات الشرطة وألقت القبض عليهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار في حلوان أجهزة الأمن بالقاهرة قوات الشرطة ضبط ٤ متهمين

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