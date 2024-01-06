السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص آثار انهيار سور عقار آيل للسقوط بشارع شمبليون

انهيار عقار
انهيار عقار

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار انهيار سور، مما أسفر عن تهشيم 9 سيارات في شارع شمبليون بوسط البلد، وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بحدوث انهيار جزئي بعقار في شارع شمبليون بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة.

وتبين من خلال الفحص حدوث انهيار جزئي داخل عقار، وقد انهار على 9 سيارات، وقعت بها تليفات عديدة دون وقوع أى إصابات، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

تهشم وسط البلد عقار آيل للسقوط ف شارع شمبليون فحص الخسائر تحريات المباحث

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