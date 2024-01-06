ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس وآيس في المرج

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل «له معلومات جنائية»، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الاستروكس وكمية لمخدر الآيس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطه غير المشروع، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وبحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي الاتجار بالمواد المخدرة.