السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتقنين الإجراءات تم ضبطهم، حيث تم ضبط (عاطل «له معلومات جنائية») بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو»- 3 زجاجات كتامين- 3 مكبس يدوى بمشتملاته- طبنجة- فرد خرطوش- عدد من الطلقات- دراجة نارية- 2 ميزان حساس- مبلغ مالى «من متحصلات تجارته غير المشروعة»).

كما تم ضبط (عاطلَين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى «من متحصلات نشاطه الإجرامى»).

معلومات وتحريات الإدارة العامة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر عناصر إجرامية المواد المخدرة

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