الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الداخلية» تُنفذ أكثر من 58 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الداخلية
الداخلية

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في  مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (58389) حكما قضائيا متنوعا، ضمت (158) حكم جناية، و(18833) حكم حبس جزئي، و(3237) حكم حبس مستأنف، و(28257) حكم غرامة، و(7904) مخالفات. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن مستوى الجمهورية مجال تنفيذ الأحكام حكم قضائي متنوع الحملات الأمنية

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