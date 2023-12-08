خلال 24 ساعة.. تنفيذ 85 ألف حكم قضائى بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها، خلال24 ساعة، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ "85299" حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى "334" حكم جناية، "27220" حكم حبس جزئى، "4418" حكم حبس مستأنف، "42440" حكم غرامة، "10887" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.