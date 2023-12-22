الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على هاربين من تنفيذ أحكام فى 4 محافظات

الأمن المصري
الأمن المصري

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ونجح في القبض على 4 متهمين في عدة محافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

وتمكنت الجهود من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر محكوم عليه بالحبس 17 سنة فى 13 حُكم جزئى، مستأنف بتهم تبديد.

كما تم ضبط ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، محكوم عليها بالحبس 78 سنة فى "68" حُكم مستأنف، جزئى، بتهم تبديد.

وضبط مالك معرض ديكور مقيم بمحافظة مطروح مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 51 قضية "إيصال أمانة، شيك، ضرب" بإجمالى مدة حبس 36 سنة، وكفالات مالية.

كما تم ضبط عامل مقيم بمحافظة شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بمدة حبس 3 سنوات.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام تنفيذ الأحكام مركز شرطة أرمنت بالأقصر مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف محافظة مطروح

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