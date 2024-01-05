الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم 14 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 66864 مخالفة مرورية

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (66864) مخالفة مرورية متنوعة من بينها  (578) مخالفة السير بدون تراخيص، (70) دراجة نارية مخالفة، (14475) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (24) موقف عشوائى مخالف،  (1409) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(10) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المرور وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة مخالفة السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

إحباط ترويج 200 كجم مخدرات وضبط 328 متهما في المحافظات

ضبط 4 هاربين من تنفيذ 116 حكما قضائيا في المحافظات

شرطة النقل والمواصلات: ضبط 1502 قضية متنوعة

تحرير 202 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 42 قضية أسلحة نارية و10 قضايا مخدرات فى أسيوط

ميكانيكي يحول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة في الفيوم

ضبط مسجل جنائي يروج أسلحة نارية وذخيرة في أسيوط

ضبط 4 قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال 24 ساعة في دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار