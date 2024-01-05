إحباط ترويج 200 كجم مخدرات وضبط 328 متهما في المحافظات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (328) شخصا، لاتهامهم في (302) قضية مواد مخدرة.

وجاءت المضبوطات في القضايا على النحو الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (121،248 كيلوجرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (39،800 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (16،311 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (13،170 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 2،330 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (2،290 كيلوجرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (1،021 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 955 جراما)، و(436) قرصا مخدرا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.