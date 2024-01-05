ضبط 4 هاربين من تنفيذ 116 حكما قضائيا في المحافظات

نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصرمطلوب التنفيذ عليها في 11 حكما جزئيا بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 14 سنة و11 شهرا.

وجرى ضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس (60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية) في 42 حكما (مستأنف - جزئي) بتهم "تبديد".

وضبط أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، محكوم عليه بالحبس 28 سنة وكفالات مالية في 30 حُكما (جزئي، مستأنف) بتهم (تبديد).

فيما جرى ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية في 33 حُكما جزئيا بتهم (تبديد، شيك، استيلاء).

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.