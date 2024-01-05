ضبط 42 قضية أسلحة نارية و10 قضايا مخدرات فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط، خلال حملة مكبرة على مدار 24 ساعة، من ضبط (42) قضية سلاح ناري ضُبط خلالها (14 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش - طبنجة - 28 فردًا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهمًا "لـ 35 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (10) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - 1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهمًا "لـ 9 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (527) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.