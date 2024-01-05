الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء الغلق الكلي لمدخل نفق الجولف بالقطامية اليوم

الغلق الكلي لمدخل
الغلق الكلي لمدخل نفق الجولف بالقطامية

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بخدماتها المرورية اللازمة، مع بداية اليوم الجمعة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقطامية، مما يستلزم الغلق الكلي لمدخل نفق الجولف بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6  صباحًا من نفس اليوم "ولمدة 4 ليالي على أن تكون الأعمال ليلًا فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر اتجاه الطريق الدائري استكمال حركة المركبات اتجاه كوبري عمر سليمان، والدوران والعودة اتجاه الطريق الدائري.

من جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية تسيير حركة المرور نفق الجولف نفق الجولف بالقطاميه

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