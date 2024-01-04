الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تموينية "سكر وعلامات تجارية وبطاقات" بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من القضايا التموينية منها ضبط سائق سيارة نقل بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته طن سكر وكميات من السلع الغذائية المتنوعة.

وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم  ضبط مسؤول عن مصنع منظفات صناعية لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة واستخدام علامات تجارية مملوكة للغير دون وجه حق ومجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على طن مسحوق غسيل و1.500 طن ملح سياحات و277 كيلو جرام مسحوق غسيل معبأ- أدوات تصنيع، وبمواجهته إعترف بنشاطه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة القضايا التموينية سائق سيارة نقل طن سكر مجهولة المصدر

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