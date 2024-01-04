الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 681 حكمًا في أسوان ودمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 681 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان

وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، و11.900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلي)، بحوزة (7 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

وضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 10،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 12 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

تحرير 1680 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 65 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حقيقة اعتداء ضباط أمن القليوبية على مواطن وإتلاف ممتلكاته

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 420 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 6 آلاف حكم قضائي

سقوط 27 متهمًا كونوا 7 تشكيلات عصابية على مستوى الجمهورية

سقوط تجار العملة الأجنبية بالسوق السوداء في الفيوم والغربية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والطائفة المسيحية بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار