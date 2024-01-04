ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 681 حكمًا في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 681 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان

وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، و11.900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلي)، بحوزة (7 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

وضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 10،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 12 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.