تحرير 65 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65686 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 840 مخالفة سير بدون تراخيص، و85 دراجة نارية مخالفة، و12214 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و24 مخالفة موقف عشوائي، و1814 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.