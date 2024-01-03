الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61366) مخالفة مرورية متنوعة بينها (603) مخالفة السير بدون تراخيص.

ونجحت الجهود فى ضبط  (80) دراجة نارية مخالفة، و(12974) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(1505) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية

الحملات الحملات المرورية قانون لوائح المرور قائدي السيارات المخالفين 24 ساعة مخالفة السير

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