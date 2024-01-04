الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1680 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 1680 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 586 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18-9-2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

الأجهزة الأمنية الملصق الالكتروني الخوذة وزارة الداخلية المركبات

مواد متعلقة

حقيقة اعتداء ضباط أمن القليوبية على مواطن وإتلاف ممتلكاته

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 420 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 6 آلاف حكم قضائي

سقوط 27 متهمًا كونوا 7 تشكيلات عصابية على مستوى الجمهورية

سقوط تجار العملة الأجنبية بالسوق السوداء في الفيوم والغربية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والطائفة المسيحية بعيد الميلاد

ضبط 11725 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

الداخلية تضبط 199 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد الكهرباء

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

مَن هو الشيخ محمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمى