تحرير 1680 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 1680 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 586 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18-9-2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.