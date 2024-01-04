الأمن العام يضبط 57 قطعة سلاح ناري وينفذ 57 ألف حكم قضائي

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 270 قضية مواد مخدرة بإجمالى 294 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (105،770 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (34،900 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (14،745 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16،650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2،960 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،050 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 605 جرامات).

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

كما أسفرت الجهود عن ضبط 57 قطعة سلاح نارى بحوزة 57 متهما 231 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57968) حكما قضائيا متنوعا شملت (141) حكم جناية، و(18431) حكم حبس جزئي و(3209) حكم حبس مستأنف و(28399) حكم غرامة و(7788) مخالفة.

كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين ارتكبوا (6) وقائع متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.