الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق قبل ترويج 12500 علبة سجائر مهربة في مطروح

ضبط سائق
ضبط سائق

نجح قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح في ضبط سائق حال قيادته سيارة "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة مطروح حاول تهريب كمية من السجائر. 

 وضبط بحوزته "1250 قاروصة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع بإجمالى 12500 علبة سجائر مُهربة جمركيًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية الأجهزة الأمنية سائق ربع نقل قسم شرطة مطروح

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