ضبط سائق قبل ترويج 12500 علبة سجائر مهربة في مطروح

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح في ضبط سائق حال قيادته سيارة "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة مطروح حاول تهريب كمية من السجائر.

وضبط بحوزته "1250 قاروصة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع بإجمالى 12500 علبة سجائر مُهربة جمركيًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.