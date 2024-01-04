ضبط 13 متهمًا بسرقة السيارات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 13 عاطلًا لارتكابهم جرائم سرقات الإطارات والسيارات في الجمالية والسلام بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

كما تم ضبط (4 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعتيّ سرقة إطارات سيارتين وبحوزتهم (سيارة "مستخدمة فى نشاطهم"- كوريك فك إطارات السيارات - 6 إطارات بالجنوط الخاصة بهم) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من (8 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات القديمة بأسلــوب "المُفتاح المُصطنع" وتقطيعها وبيعها متخذين من دائرة قسم شرطة السلام ثان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش- فرد خرطوش- سيارتين "مُبلغ بسرقتهما" - أجزاء سيارة- أدوات التقطيع- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة للسيارات قديمة الصنع- رخصة تسيير سيارة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقات سيارات على النحو المُشار إليه، وحيازة أحدهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.