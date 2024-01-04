كمين يسقط تاجري أسلحة نارية في التبين

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية في كمين معد لهما بمنطقة التبين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يقيمان بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل (مُستأجرة) قيادة أحدهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.