الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس بالكاتدرائية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

و أعرب الوزير عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة، كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالًا يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن، وأنها كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.

 

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.

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وزير الداخلية البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية عيد الميلاد المجيد

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