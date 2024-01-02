بقرار وزير الداخلية.. السماح لـ21 بالتنازل عن الجنسية المصرية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 2490 لسنة 2023، ينص على السماح لـ21 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 2490 لسنة 2023: وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قـرار وزير الداخلية رقم 2597 لسنة 2023

كما صدر قرار وزارة الداخلية رقم 2597 لسنة 2023: وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.