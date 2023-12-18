الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

نص القرار

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2452 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  حسين محمود عبد الحميد حسين - وآخرهم  أحمد محمود محمد جبر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1  حسين محمود عبد الحميد حسين كندا 16/3/2001 الكندية 

2 يوسف محمود عبد الحميد حسين كندا 19/5/2005 

3 مروان وليد قابل محمد حسنى الإسكندرية 24/8/2001 

4 مايكل مسعد رزق زكى أسيوط 5/3/1987 الهولندية 

5 مدحت محمد عبد الرحمن داود كفر الشيخ 11/4/1990

 6  منى فاروق درويش عبد الرحيم الإسماعيلية 25/6/1990 

 7  آية أحمد عبد المعطى محمد ضيف الإسكندرية 23/9/1994

 8  سالم محمد أكرم أحمد فهمى جلال عبد الله القاهرة 11/6/2006 البريطانية 

9 محمد أحمد كامل خليفة القاهرة 30/7/1960 الأمريكية

 10  زياد حسام لبيب محمود القاهرة 17/10/2000

 11  مارتن صلحى غنامى كندس قديس السودان 5/1/1998 السودانية.

12 محمود أحمد محمد أبو زيد السودان 10/6/2004 

 13  جهاد سعد محمد محمد أبو العينين السعودية 4/8/1997 المغربية 

14  هيثم عادل إبراهيم حسن محمد السعودية 23/3/1999 

 15 عبد الله مصطفى إسماعيل سيد أحمد سليمان اليمن 25/2/1993 اليمنية 

16 أبو المجد محمد إبراهيم أبو المجد إبراهيم | الجيزة 31/10/2000 الجزائرية 

17  عمر عبد الرحمن السيد موسى القاهرة 1/12/1999 التونسية 

18  أحمد محمد محمد محمد بطيشة الإسكندرية 26/10/1994 السويدية 

19  مصطفى عمر محمد سالم محمد أبو العز غانا 31/12/2002 الغانية 20  

هادى محمد مصطفى عبد المقصود لبنان 1/1/2005 

 21  أحمد محمود محمد جبر اليونان 17/6/2004 اليونانية

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