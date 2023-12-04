الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن السماح لـ 63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية على 3 دفعات. 

وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 2322 لسنة 2023، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

ونص القرار على: يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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وزير الداخلية يصدر قرارا برد الجنسية لـ 12 شخصا

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بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا آخر للوزير ينص على: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت أيضا، القرار الذي ينص على: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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