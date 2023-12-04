الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استبعاد شخص من جنوب السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2321 لسنة 2023 بشأن إبعاد أحد الأشخاص يحمل جنسية جنوب السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

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الجريدة الرسمية تنشر قرار منح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء قرار الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم 89لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/11/8، بشأن طلب إبعاد جنوب السودان الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في المادة الأولى: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / ALAFI FRANCIS NIXON FULLI جنوب السودان الجنسية - مواليد 1998/7/25، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

الجريدة الرسمية الصالح العام الهجرة الجنسية الوقائع المصرية

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