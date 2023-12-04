الجريدة الرسمية تنشر قرار منح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7067 لسنة 2023، بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي.

منح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة صورة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1.

وجاء في المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/3 بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2025/9/17.