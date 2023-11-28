الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2023 م بتشكيل مقار ولجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، التي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.