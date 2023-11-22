الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوطنية للانتخابات: يحق لكل مصرى بالخارج التصويت ببطاقة الرقم القومى

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

بدء التشغيل التجريبي لأجهزة وبرامج العملية الانتخابية

وبدأت الهيئة عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، التي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة التي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وأعلنت الهيئة الانتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، التي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين العملية الانتخابية الوطنية للانتخابات

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