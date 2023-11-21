الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية رقم 2221 لسنة 2023 بإبعاد المواطن السوداني حاتم إبراهيم نصر من مواليد أبريل 2004 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.